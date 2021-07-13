РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Пулемет «Печенег» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») представили на выставке вооружения в Греции, сообщили в пресс-службе предприятия.

Во вторник в Греции открылась Международная выставка вооружения и военной техники DEFEA 2021. Она пройдет до 15 июля в выставочном комплексе Metropolitan Expo. В большой российской экспозиции, организованной компанией «Рособоронэкспорт», представлена разработка ЦНИИТОЧМАШ – пулемет «Печенег» (индекс 6П41Н).

Пулемет «Печенег» – глубокая модернизация ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), которая была проведена в ЦНИИТОЧМАШ конструкторами Анатолием Дерягиным, Николаем Денисовым, Валерием Сусловым, Михаилом Чугуновым и Алексеем Неугодовым. В результате была увеличена конструктивная жесткость ствола, обеспечено экранирование наружной поверхности ствола и его равномерное охлаждение, что снизило температурные поводки ствола при интенсивной стрельбе.

Такая конструкция обеспечила ресурс ствола в 25 тыс. выстрелов и позволила комплектовать пулемет одним стволом.

Эти и другие проведенные конструктивные изменения позволили значительно повысить кучность и меткость стрельбы, вести стрельбу высокой точности и напряженности без смены ствола. При этом была сохранена высокая надежность и эргономичность ПКМ. Для обеспечения преемственности производства и эксплуатации пулемет на 80% унифицирован с ПКМ.