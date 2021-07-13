РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июл. С начала года органы опеки и попечительства Люберец помогли 40 детям-сиротам, они устроили их в замещающие семьи, сообщает управление опеки и попечительства по г.о. Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарино.

Всего в регионе насчитывается свыше 4 тыс. приемных семей, 85 из них создано в этом году.

«Напомню, что в регионе работает мобильное приложение для смартфонов «Усыновление в Московской области», с помощью которого процесс усыновления стал более оперативным. Также будущие приемные родители могут обратиться за помощью и консультацией к психологам, юристам и медикам, которые работают в школах приемных родителей. Это совершенно бесплатно и доступно всем желающим взять ребенка в семью», – сказала зампред правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в Подмосковье 70 таких школ. С начала года обучение там прошли порядка 1,3 тыс. потенциальных усыновителей.

Всего в Московской области проживают свыше 23 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них более 15,2 тыс. находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, порядка 7,6 тыс. детей проживают в семьях усыновителей.