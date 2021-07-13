РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Представители военной комендатуры Подольского гарнизона отправились на учения «Запад - 2021», которые продлятся до 30 июля, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Личный состав военной комендатуры Подольска отправился в Нижегородскую область для участия в первом этапе широкомасштабных военных учений «Запад - 2021». Они проводятся с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач, повышения профессионального уровня личного состава и слаженности действий подразделений ведомства.

В мероприятии от военной комендатуры Подольского гарнизона приняли участие военный комендант военной комендатуры гарнизона I разряда подполковник Вадим Рожонков, председатель Подольского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ, подполковник запаса Альберт Асалиев, представители духовенства, родственники личного состава и другие почетные гости.