РИАМО - 13 июл. Избирательная комиссия Московской области на 209-м заседании заверила списки кандидатов в депутаты Московской областной думы от партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду», сообщается в Telegram-аккаунте комиссии.

В список кандидатов подмосковного отделения партии «Новые люди» по единому избирательному округу вошли 55 человек, по одномандатным округам - 10 человек.

В список кандидатов от регионального отделения социалистической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Московской области по единому избирательному округу вошли 83 человека.

Для обеих партий также был открыт специальный избирательный счет.

Список кандидатов по одномандатным округам от партии «Справедливая Россия — За правду» был заверен 8 июля.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных парламентов. ЦИК РФ установил, выборы пройдут в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

В единый день голосования в Подмосковье выберут депутатов Московской областной думы. В подмосковный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.