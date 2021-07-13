РИАМО - 13 июл. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял 4 позицию в медиарейтинге за июнь 2021 года среди глав законодательных органов субъектов РФ, сообщает компания «Медиалогия».

Первое место у председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, на втором месте – Владимир Константинов (Республика Крым), на третьем – Юрий Бурлачко (Краснодарский край). Замыкает пятерку лидеров Евгений Люлин (Нижегородская область). На шестой позиции в рейтинге оказался председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Финальную 84 строчку в рейтинге с отрицательным индексом занимает председатель думы Чукотского автономного округа Александр Маслов.

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей более 65 тыс. источник: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.

При выведении медиаиндекса персоны каждое сообщение о ней оценивается по определенным параметрам: влиятельности источника информации, характер упоминания объекта (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи.