В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией власти многих регионов страны ввели дополнительные меры по предотвращению распространения Covid-19. Новые ограничения затронули и туристическую отрасль. Что сейчас происходит с турбизнесом в России в целом и в Московском регионе в частности, сколько могут продлиться действующие запреты и каковы перспективы отрасли, РИАМО рассказали эксперты.

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Сегодня туристический бизнес переживает не лучшие времена — многие международные направления закрыты для российских туристов, а в открытых странах россиян просят предъявить сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-тестирования или же отправиться на карантин. На этом фоне резко увеличился спрос на внутренние туристические маршруты.

Однако с 1 июля в Краснодарском крае ввели ограничения для заселяющихся в гостиницы и санатории. После таких новостей россияне стали массово отменять бронирования внутренних туров. Как сообщила в конце июня глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва», в Краснодарском крае уже отменили около 30% бронирований на июль и 70% — на август. Хотя в начале июля губернатор края Вениамин Кондратьев говорил, что уровень отмены бронирований на курортах не превышает 10%.

Как рассказала РИАМО Марина Гончаренко, руководитель отдела по работе с отелями национальной системы бронирования Bronevik.com, нынешние ограничения глобально не повлияли на гостиничный рынок и туризм, если сравнивать их с мерами, введенными весной 2020 года. Как утверждает Гончаренко, сейчас виден спад по интенсивности бронирований на юге России около 40% и в районе 30% по Крыму в сравнении с аналогичными датами к прошлому месяцу.

Также о своих наблюдениях рассказала РИАМО Маргарита Ивлиева, эксперт в области туризма компании cozycozy. «Сейчас для поездки на курорты России нужен ПЦР тест, а скоро понадобится исключительно справка о полной вакцинации. Соответственно, когда точно такие же условия предъявляют для туристов за рубежом, россияне чаще выбирают доступные заграничные предложения в Турции, Греции, Кипре. Очень много было отмен бронирований на внутренних направлениях после введения ограничений, около 50%», — пояснила Ивлиева.

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Отмена бронирований

Из-за роста заболеваемости коронавирусом 23 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев усилил меры по предотвращению распространения Covid-19. Согласно постановлению губернатора, с 24 июня совершеннолетние граждане, которые планируют заселиться в подмосковную гостиницу на три дня и более, должны предоставить один из трех документов:

- сертификат о прохождении полного цикла вакцинации;

- сертификат, подтверждающий статус переболевшего;

- справку об отрицательном результате ПЦР-тестирования на Covid-19.

По данным Марины Гончаренко, после введения ограничений количество бронирований отелей в Москве и области сократилось примерно на 16,6% по сравнению с периодом со второй половины мая по вторую половину июня, когда ввели первые ограничения.

«Что касается Подмосковья, тут с точки зрения отмен ничего критичного мы не наблюдаем. Ограничения действуют только для постояльцев, остановившихся на трое суток и более. Количество бронирований в Московской области упало на 19%, а средний чек сократился примерно на 5%», — пояснил эксперт.

Маргарита Ивлиева, говоря об отмене бронирований в Подмосковье, называет цифру в районе 20%, и только на ближайшие даты. По словам эксперта, люди просто не успевают вакцинироваться или сдать ПЦР-тест, а потому отменяют бронь или переносят ее на более позднее время, чтобы подготовить все необходимые документы.

Роман Михейкин, руководитель компании оснащения гостиничных комплексов текстилем и мебелью «Атмосфера», в беседе с РИАМО заявил, что туризм внутри городов Подмосковья находится в стагнации, деловой туризм идет на спад. Между тем в области растет популярность экотуризма: люди распробовали глэмпинг, кемпинг, стремятся в загородные дома отдыха.

При этом власти приводят другие данные. Согласно сообщению пресс-службы комитета по туризму Московской области, более 90% номеров в гостиницах Подмосковья уже забронированы до конца летнего сезона. Также представители комитета отметили рост бронирований подмосковных коттеджей — ожидается, что к сентябрю показатели по этому направлению вырастут не менее чем на 20%.

В Москве ограничения на заселение в отели пока не действуют. Но игроки рынка уже отметили следующее: по сравнению с маем–июнем, в июле–августе количество бронирований в столичных отелях сократилось на 15-20%.

От ограничений страдает и развитый в Москве групповой туризм — об этом рассказала генеральный директор компании «Тари Тур» Марина Левченко. Раньше в экскурсии на больших автобусах были включены обеды в местных кафе, но из-за QR-кодов с питанием туристов возникают проблемы. «Когда закроют летние веранды, на рынке внутреннего московского туризма наступит полный коллапс», — заявила Левченко.

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Сколько продлятся ограничения

Большинство экспертов сходятся во мнении, что ждать каких-то послаблений или отмены некоторых ограничений стоит не раньше конца лета или начала осени.

Марина Гончаренко пояснила, что развитие ситуации будет главным образом зависеть от скорости вакцинации сотрудников объектов размещения, от статистики по заболевшим Covid-19, скорости формирования коллективного иммунитета.

«Возможно, ограничения останутся с нами навсегда в виде обязательной вакцинации с последующим получением QR-кода как пропуска в мир путешествий и свободного передвижения, размещения и посещения общественных мест. В Москве, например, все к этому идет», — заявила Гончаренко.

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Будущее туристического бизнеса

Роман Михейкин считает, что в случае, если в подмосковные гостиницы разрешат заселяться исключительно вакцинированным гражданам, туристический поток в регионе сильно упадет.

Маргарита Ивлиева уверена, что люди продолжат путешествовать по России, так как количество предложений заграничных туров будет сокращаться. «Многие страны сейчас постепенно переводят Россию в «красную зону», запрещают россиянам въезд или вводят серьезные ограничения для пребывающих из нашей страны», — пояснила свою позицию эксперт. Такого же мнения придерживается и Марина Гончаренко.

Директор компании «Тари Тур» называет будущее экскурсионного туризма в Москве туманным, поскольку второй год подряд работать без достаточного количества клиентов очень сложно, а заезды в Москву иностранных туристов в июле и августе вовсе отменили.

«Если не будут сняты ограничения, то въездной и внутренний туризм Москвы будет понемногу умирать», — отмечает эксперт.

Левченко уверена, что улучшить ситуацию можно, если сделать ПЦР-тестирование бесплатным или снизить его стоимость. «Во многих странах, например, в Южной Корее или США, ПЦР-тесты делают бесплатно и быстро. Если бы наше государство сделало тесты доступными и быстрыми или хотя бы снизило их стоимость, то такое решение сразу бы вдохнуло жизнь в российский туризм», — заявила Левченко.

По мнению Романа Михейкина, чтобы улучшить ситуацию в туристическом бизнесе, нужно снять ограничения на заселение граждан в гостиницы и отели, предоставить кешбэк за покупку тура внутри страны, выделить льготы и субсидии владельцам гостиниц, развивать инфраструктуру вокруг главных центров туризма в России.

Маргарита Ивлиева утверждает, что гражданам нужно оставить выбор между предъявлением сертификата о вакцинации и отрицательного результата ПЦР. Эксперт считает, что в нынешних жестких условиях у людей вообще пропадает желание путешествовать. Помимо этого, Ивлиева полагает, что гражданам нужно разрешить посещать кафе и рестораны без QR-кодов, если в помещении все будут соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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