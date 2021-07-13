РИАМО - 13 июл. Свыше 7 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за установку постов контроля качества воздуха, голосование закончится через два дня на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

От результатов голосования зависит, в каких локациях в первую очередь установят 307 постов, которые планируется разместить в 2021-2023 годах.

«На сегодняшний день проголосовало уже более 7 тыс. жителей Подмосковья. Самые активные – жители Ленинского городского округа, там в голосовании приняли участие уже 556 человек. На втором месте – 544 участника из городского округа Егорьевск, на третьем – 475 жителей округа Пушкинский. Я призываю жителей активнее голосовать», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Автоматические станции круглосуточно анализируют концентрации до 10 загрязняющих веществ. При необходимости в место возможного загрязнения выезжает мобильная лаборатория, которая анализирует концентрацию уже до 20 веществ.