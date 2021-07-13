РИАМО - 13 июл. В государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 17 июля проведут благотворительный литературно-музыкальный марафон «Не уставайте делать добро!», сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Мероприятие посвятят Дню памяти великого русского писателя.

Марафон организуют для того, чтобы собрать средства детям с ограниченными возможностями здоровья на дорогие лекарства или медицинское оборудование. Семьи музей-заповедник находит совместно со службами социальной защиты населения городского округа Чехов.

Вступительным взносом будет входной билет в музей. А в рамках программы мероприятия состоится дополнительный сбор средств. Участие в нем добровольное, каждый гость сам может определить посильную сумму.

Марафон стартует в 12:00. Организаторы подготовили для гостей музыкальную программу, интерактив «Делаю визиты и конца им не предвижу», экскурсии по экспозициям и другие развлечения. Перед зрителями выступит Мелиховский театр «Чеховская студия» и главный хранитель музея.

Традиционно посетителям предложат поучаствовать в аукционе, выкупив лоты, созданные специально к этому мероприятию и связанные с жизнью или творчеством Чехова.