РИАМО - 13 июл. За 6 месяцев 2021 года пассажиры забыли на столичных вокзалах более 7,5 тыс. личных вещей. Самыми неожиданными находками стали пляжные зонты, самокаты и картины, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Больше всего предметов – свыше 1,7 тыс. - обнаружили на Ярославском вокзале.

Чаще всего пассажиры столицы забывали зонты, головные уборы, рюкзаки, сумки зарядные устройства и кейсы для беспроводных наушников.

Людям, потерявшим личную вещь, необходимо обратиться к сотрудникам вокзала или в полицейское отделение. В течение 30 дней забытые предметы находятся в камере хранения. Потерянные документы незамедлительно передают в правоохранительные органы.