РИАМО - 13 июл. В июне в столице умер 16 271 человек, это 3145 случаев смертности больше, чем в июне 2020 года. Главные причины - коронавирус и жара, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

Так, в прошлом месяце были зафиксированы пиковые значения заболеваемости коронавирусом. Ежедневно в мегаполисе выявляли до 9 тыс. в сутки. Среднесуточная заболеваемость составила 5942 случаев и по сравнению с маем (2812) выросла более чем в два раза. Произошел и рост числа тяжелобольных. В больницы попадали каждый день от 1,7 до 1,9 тысячи человек.

Коронавирус в июне в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 527 случаях. От этой инфекции как основной причины смерти в июне умерли 4 886 человек. 641 человек в июне умер от других причин, но с сопутствующим коронавирусом. Из них Covid-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 291 случае.

Еще одной причиной возросшей смертности в прошлом месяце стала аномальная жара, которая (как и летом 2010 года) привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По словам врачей-кардиологов, жаркая погода вызывает серьезное ухудшение состояния больных.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Вакцинацию от Covid‑19 в РФ призвали сделать обязательной на государственном уровне. Ранее ФНРП обратилась к работодателям для того, чтобы те усилили организацию вакцинации от коронавируса. ​

- В Роспотребнадзоре заявили о возможности заражения двумя штаммами Covid‑19 одновременно. Заражение сразу несколькими мутациями Covid-19 может привести к тяжелому протеканию болезни.

- Специалисты напомнили о необходимости соблюдать интервал между прививками. Это касается и вакцинации от других инфекционных заболеваний.

- В ВОЗ порекомендовали не смешивать разные вакцины от Covid‑19. Речь идет о ревакцинации, когда граждане ставят третью прививку от коронавируса другим препаратом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.