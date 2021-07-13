РИАМО - 13 июл. Тестирование для полного состава территориальных избирательных комиссий (ТИК) планируется провести в Подмосковье в конце июля, сообщается в Telegram-аккаунте Мособлизбиркома.

Процедуру проведут с использованием интернет-ресурса Российского центра обучения избирательным технологиям (РЦОИТ) при Центризбиркоме. Результаты тестирования будут внесены в ГАС «Выборы».

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва и региональных парламентов. ЦИК РФ установил, выборы пройдут в течение трех дней - с 17 по 19 сентября.

В единый день голосования в Подмосковье выберут депутатов Московской областной думы. В подмосковный парламент избираются 50 депутатов сроком на 5 лет по смешанной избирательной системе: 25 депутатов – по партийным спискам и 25 – по одномандатным округам.