РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июл. Комиссия вынесла последнее предупреждение незаконным торговым объектам на территории городского карьера в Дзержинском, сообщает пресс-служба администрации округа.

Повторный рейд по незаконным торговым объектам, расположенным на территории Дзержинского городского карьера, провела специальная комиссия, созданная на основании положения «О демонтаже незаконно возведенных объектов». Комиссию возглавил первый заместитель главы администрации округа Олег Пташкин.

В ходе проверки комиссией выявлен ряд нарушений, подтверждающих незаконность деятельности объектов, расположенных на территории магазина «Подмосковный фермер» и набережной городского карьера. Так, там выявили отсутствие необходимой документации, сертификатов, кассовых аппаратов, книг для жалоб и предложений, а также несоблюдение постановлений «О дополнительных мерах предотвращения распространения коронавирусной инфекции».

По итогу рейда составили акты о выявлении нарушений и уведомления о демонтаже объектов для передачи собственникам. Если в течение 7 дней собственники не появятся и не исполнят решения комиссии, то администрация демонтирует объекты своими силами.