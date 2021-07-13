РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Порядка 300 путевок предоставили красногорским школьникам в летние оздоровительные лагеря Подмосковья, Анапы и Евпатории, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Путевки выделены управлением образования муниципалитета и Красногорским управлением социальной защиты населения.

Этим летом детей принимают лагеря Подмосковья, Анапы и Евпатории.

Также продолжается смена в городском лагере «Сказочный». В этом году он работает на базе школы №18. Весело и с пользой проводят время сейчас 300 школьников округа. Всего в пришкольных лагерях округа отдохнули 2,5 тыс. юных красногорцев.