РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июл. Благодаря действиям Госадмтехнадзора Московской области в Дзержинском привели в порядок 12 объектов за неделю, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«За прошедшую неделю благодаря надзорным действиям инспекторов Госадмтехнадзора в городском округе Дзержинский проверен ход сезонной уборки на 12 объектах. Выявлено 12 нарушений, все устранены», — сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

Всего приведено в порядок 12 объектов, в том числе устранены 3 нарушения на объектах детской и спортивной инфраструктуры, ликвидированы самовольно размещенные информационные вывески и рекламы на 3 объектах. Также устранены 2 замечания по размещению автомобилей на газонах.