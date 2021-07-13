РИАМО - 13 июл. Жителям важно поддерживать водный баланс в жаркий период, так как вода является основной частью всех клеток, тканей и органов, а также всех процессов, происходящих в организме человека, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
О том, к чему может привести обезвоживание организма, рассказали врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н.
Формула, позволяющая вычислить оптимальное количество жидкости, проста - это 30 мл воды на 1 кг веса человека. Например, при весе в 67 кг рекомендуется выпивать в день более 2 л воды. Чем крупнее человек, тем выше его метаболическая нагрузка, тем больше воды ему требуется. Эта формула действует, если у человека нет проблем с почками и в целом со здоровьем. Иначе следует проконсультироваться с врачом.
«Недостаток воды делает суставы тугоподвижными, мышцы испытывают большую нагрузку при выполнении движений. Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе – первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артроза. Позвоночник и колени первыми испытывают проблемы от недостатка воды в организме. Кроме того, потеря воды в организме со временем приводит к изменениям в межпозвоночных дисках. Они становятся более ломкими и теряют свою исходную эластичность и толщину», - добавила врач-нейрохирург Нина Вознесенская.
Специалисты отмечают, что речь идет именно об употреблении воды, причем теплой или комнатной температуры. Жидкости в другом виде - квас, чай и соки – на водный баланс в организме не влияют. А за счет содержания большого количества сахара, наоборот, вызывают жажду. Если употребление воды не помогает справиться с симптомами обезвоживания, необходимо обратиться к врачу.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии