РИАМО - 13 июл. Жителям важно поддерживать водный баланс в жаркий период, так как вода является основной частью всех клеток, тканей и органов, а также всех процессов, происходящих в организме человека, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

О том, к чему может привести обезвоживание организма, рассказали врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н.

«К признакам обезвоживания относится не только жажда. Это также сухость во рту, головная боль, усталость, сухая кожа, мышечные спазмы. Употреблять достаточное количество воды необходимо, поскольку она нормализует пищеварение, помогает регулировать температуру тела и кровяное давление», - сказала заведующая терапевтическим отделением №1 поликлиники №1 Анна Галкина.

Формула, позволяющая вычислить оптимальное количество жидкости, проста - это 30 мл воды на 1 кг веса человека. Например, при весе в 67 кг рекомендуется выпивать в день более 2 л воды. Чем крупнее человек, тем выше его метаболическая нагрузка, тем больше воды ему требуется. Эта формула действует, если у человека нет проблем с почками и в целом со здоровьем. Иначе следует проконсультироваться с врачом.

«Недостаток воды делает суставы тугоподвижными, мышцы испытывают большую нагрузку при выполнении движений. Около 20% пациентов с болями в позвоночнике страдают обезвоживанием. В основе остеохондроза лежит обезвоживание, недостаток влаги в суставе – первый шаг к развитию коксартроза, гонартроза или артроза. Позвоночник и колени первыми испытывают проблемы от недостатка воды в организме. Кроме того, потеря воды в организме со временем приводит к изменениям в межпозвоночных дисках. Они становятся более ломкими и теряют свою исходную эластичность и толщину», - добавила врач-нейрохирург Нина Вознесенская.

Специалисты отмечают, что речь идет именно об употреблении воды, причем теплой или комнатной температуры. Жидкости в другом виде - квас, чай и соки – на водный баланс в организме не влияют. А за счет содержания большого количества сахара, наоборот, вызывают жажду. Если употребление воды не помогает справиться с симптомами обезвоживания, необходимо обратиться к врачу.