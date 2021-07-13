РИАМО - 13 июл. Тринадцать человек подали документы для участия в сентябрьских выборах в Госдуму в Московской области в качестве самовыдвиженцев, сообщается в Telegram-аккаунте Мособлизбиркома.

Период самовыдвижения кандидатов на выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва завершился 12 июля. В Подмосковье таким правом воспользовались 13 кандидатов.

Следующий этап - регистрация. Свои документы кандидаты должны представить не позднее 18:00 4 августа.

В сентябре россияне будут выбирать депутатов Госдумы и региональных парламентов. Согласно утвержденному ЦИК порядку, выборы пройдут в течение 3 дней - с 17 по 19 сентября. Все эти дни избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.