РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июл. Протяженность 3 новых участков водопровода в Дзержинском составит 2,3 км, сообщил временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Будкин.

«В Дзержинском реализован весь комплекс работ по улучшению системы водоснабжения муниципалитета: строительство 3 новых участков водовода до водозаборных узлов №№3 и 1 общей протяженностью в 2,3 км с последующим подключением к системе Московского Водоканала», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что Дзержинский – один из 11 городских округов, в которых реализуется программа губернатора «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году.

Кроме того, Будкин отметил, что закончилась сдача ЕГЭ. В Дзержинском 29 выпускников окончили школу с медалями за особые успехи в учении. Максимальные баллы за ЕГЭ получили 5 бывших 11-классников. По поручению губернатора региона педагог по русскому языку и литературе гимназии №5 Елена Гуськова получит 150 тыс. рублей.

Также Будкин коснулся темы вакцинации. Всего в округе от коронавируса привились уже 14 513 человек.