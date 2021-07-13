РИАМО - 13 июл. На территории Центральной кольцевой автомобильной дороги планируют разместить 16 многофункциональных зон с заправками, кофейнями, заведениями фастфуда и семейными ресторанами, сообщает пресс-служба «Автодора».

Как рассказала директор ООО «Автодор-Девелопмент» Анастасия Козлова, также появятся магазины необходимых в дороге товаров, обязательный набор бытовых услуг и сервисов. И также уличные рекреации.

«Уже сегодня на наших многофункциональных зонах стандартом являются детские игровые площадки, спортивные площадки, беседки для отдыха, выделенные зоны для курения. В зависимости от характера участка трассы и структуры траффика МФЗ будут разделяться на базовые, рекреационные, преимущественно для легкового транспорта и комплексные со всем набором услуг и широким спектром функций для грузового транспорта, таких, как, например, СТО», - добавила Козлова.

Она отметила, что на ЦКАД также появятся и экспресс-зона сервиса, где можно будет уже в ближайшее время получить услуги в автоматизированном режиме. На 4 таких зонах уже идут пусконаладочные работы и еще 3 находятся на этапе строительной подготовки, буквально финальные штрихи.

Козлова добавила, что важнейшим аспектом организации сервиса остается обеспечение безопасности дорожного движения.