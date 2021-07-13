РИАМО - 13 июл. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников массовой драки в районе станции метро «Кузьминки». Ряд иностранцев, нарушивших общественный порядок, оштрафуют и выдворят из России по решению суда, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Всего в территориальные отделы полиции доставлено 103 человека. На правонарушителей составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранными гражданами правил въезда и пребывания в стране) и статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Кроме того, будет составлен ряд протоколов в том числе по части 6.1 статьи 20.2 (участие в несанкционированных собраниях).

Некоторым участникам могут запретить въезд на территорию России. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты соответствующие законам решения.

Инцидент произошел минувшей ночью на Зеленодольской улице. В драке принимали участие мигранты, значительная часть из них — из стран Средней Азии. Причина конфликта устанавливается.