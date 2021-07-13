РИАМО - 13 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области архитектуры и градостроительства 12 специалистам за лучшие проекты в мегаполисе, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Такие премии присуждают не только за качественные и оригинальные проекты, но и за те, которые положительно формируют городскую среду и способствуют развитию градостроительной сферы в Москве.

Ежегодно 5 премий по 1 млн рублей присуждают 5 авторам или коллективам (не более 3 человек) авторов архитектурных решений. Лауреаты делят деньги поровну.

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта временного и постоянного проживания» победило ООО «Архитектурное бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» - Николай Ляшенко и Александр Цемайло с проектом апартаментов с подземной стоянкой по адресу: Славянская площадь, вл. 2/5/4, стр. 5.

Руководители ООО «АМ Атриум» Антон Надточий и Дмитрий Худеньких победили в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной инфраструктуры» с проектом общеобразовательной школы на 1225 учащихся по адресу: ул. Золоторожский Вал, вл. 11, з/у 6. Объект уже начали строить.

Лауреатами в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортной инфраструктуры» стали Татьяна Арсеньева - творческий директор ООО «Иллюмика», а также Тимур Башкаев и Вера Иорданова. Они представили архитектурное решение для станции Большой кольцевой линии московского метро «Мневники» на северо-западе города. Объект уже готов.

Главный архитектор АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3» Дмитрий Сухов и начальник мастерской №3 АО «Капстройпроект» Лилия Ткаченко выделились в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации». Вместе они разработали проект жилого дома на ул. Малая Тульская, вл. 55/1. Здание строится.

В номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта административно-делового и торгового назначения» победили работники ООО «ЮНК проект» - Юрий Борисов, Дмитрий Иконников и Алексей Якушев. Они отвечали за проект комплекса зданий Национального космического центра на Филевском бульваре. Объект находится в процессе возведения.