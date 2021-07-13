РИАМО - 13 июл. Информация о том, что были уволены сотрудники с медотводом от прививки против коронавируса, не является действительной, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее в Сети появилась информация о том, что некоторые работники ведомства обратились в профсоюзы после того, как их отстранили от работы без сохранения зарплаты после отказа подписать обязательство о вакцинации.

«При этом информация об увольнении сотрудников с медотводом не соответствует действительности и является фейком. Мы будем разбираться с источником такой информации в судебном порядке», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что почти 70% сотрудников транспортных предприятий, включая всех руководителей и авторов Telegram-канала «Дептранс Москвы», прошли вакцинацию от коронавируса.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Вакцинацию от Covid‑19 в РФ призвали сделать обязательной на государственном уровне. Ранее ФНРП обратилась к работодателям для того, чтобы те усилили организацию вакцинации от коронавируса. ​

- В Роспотребнадзоре заявили о возможности заражения двумя штаммами Covid‑19 одновременно. Заражение сразу несколькими мутациями Covid-19 может привести к тяжелому протеканию болезни.

- Специалисты напомнили о необходимости соблюдать интервал между прививками. Это касается и вакцинации от других инфекционных заболеваний.

- В ВОЗ порекомендовали не смешивать разные вакцины от Covid‑19. Речь идет о ревакцинации, когда граждане ставят третью прививку от коронавируса другим препаратом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.