РИАМО - 13 июл. Услугу по предоставлению субсидии на модернизацию производства на портале Подмосковья оптимизировали. Теперь предпринимателям нужно предоставлять меньше документов, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Заявителю достаточно загрузить документы по юрлицу или ИП. После пройдет первичный отбор участников конкурса и только предприятия, вошедшие в «зеленую зону» рейтинга, должны будут приложить документы по затратам. По ним будет приниматься окончательное решение.

Те, кто нужно количества баллов не набрал, но оснований для отказа не имеет, становятся в очередь. Это должно снизить число отказов по услуге.

Подписание соглашения тоже доступно в онлайн-формате в личном кабинете. Для этого будет нужна только усиленная электронная подпись.

«Кроме того, за счет настройки межведомственного взаимодействия с налоговой службой заявителям больше не нужно прикладывать выписку из реестра субъектов МСП», — пояснил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Подать заявку на субсидии, с помощью которых планируется приобрести оборудование для модернизации производства и заплатить первый взнос по договору лизинга техники, можно до 30 июля включительно.

Получить поддержку могут только представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные и работающие на территории Подмосковья. С момента запуска электронной услугой в 2018 году ею воспользовались 3,4 тыс. обратившихся.