РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович взял на контроль вопрос с дооборудованием площадки для сбора мусора в Подольске.

Максимович встретился с жителями домов 15, 17 и 19 на Красногвардейском бульваре. Они попросили оказать содействие в дооборудовании существующей площадки для сбора ТБО либо установлении еще одной площадки в этом районе.

«В ближайшее время будет организована рабочая встреча с представителями ООО «МСК-НТ» для выработки решения по создавшейся ситуации. Беру данный вопрос на контроль, чтобы помочь жителям в существующей проблеме», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На встрече горожане высказали также свои пожелания и предложения, в том числе об установке дополнительных урн во дворах и лавочек у подъездов. Все пожелания и предложения будут проработаны и взяты на контроль.