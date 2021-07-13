РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 июл. Открылась регистрация на летний онлайн-забег, который пройдет с 13 по 26 июля, жителей Щелкова приглашают принять в нем участие, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Предлагаемые дистанции: 5, 10 и 21,1 км. Для участия необходимо быть зарегистрированным на портале живуспортом.рф, выбрать дистанцию и место, пробежать и зафиксировать время в приложении Strava, загрузить результат на сайт.

В личном кабинете можно следить за рейтингами участников. В конце онлайн-забега наградят победителей в каждой из дистанций.