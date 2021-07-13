РИАМО - 13 июл. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что «махровая» жара продолжит господствовать на территории Европейской России на следующей неделе, сообщает РИА Новости.

«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России», — отметил Вильфанд.

Он уточнил, что на этой территории страны температура будет на 8-9 градусов выше нормы.

Во вторник в Москве побит рекорд жары для 13 июля. Прежний рекорд был зафиксирован 85 лет назад и составил 32,4 градуса. Сегодняшняя температура составляет 32,7 градуса. По данным синоптиков, это не окончательное значение.

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