РИАМО - 13 июл. Офис социальной газификации «Мособлгаза» открылся в селе Ям городского округа Домодедово. Это второй из семи информационных центров Подмосковья, сообщает пресс-служба компании.

«До середины августа офисы также заработают в следующих городских округах: Дмитровский, Одинцовский, Истра, Руза и Сергиев Посад», - рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Она обеспечивает бесплатное проведение газа до границ домовладений в населенных пунктах. Обустройство газовой сети внутри участка житель проводит за свой счет.

Для того, чтобы упростить этот процесс, «Мособлгаз» создал комплексный договор. Он включает технологическое присоединение, проектирование и строительство газопровода внутри участка, приобретение оборудования на выбор жителя, поставку газа и техническое обслуживание.

Заключить комплексный договор и получить еще 11 услуг можно в офисах социальной газификации.

Ранее еще один офис открыли в деревне Осеченки Раменского городского округа. В течение первых 3 недель сюда обратились 875 человек, заключено 90 комплексных договоров.