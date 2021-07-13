РИАМО - 13 июл. В ближайшие дни в столице прогнозируют душные ночи, дневная температура воздуха будет слабее остывать в ночные часы, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ночь на вторник уже на 0,5 градуса была теплее предыдущей. Самая низкая температура минувшей ночью - плюс 14,4 градуса - была зафиксирована на юге столицы. А в центре мегаполиса столбики термометра поднимались выше 23 градусов, по данным автоматических метеостанций температура местами не опустилась ниже 25,4 градуса.

Между тем, разница по минимальной температуре в разных частях столицы составила 11 градусов. Однако этот разрыв в ближайшие ночи будет значительно сокращаться.

Аномальную жару смогут сбить ливни, которые пройдут 15 июля. Прохладные ночи можно будет наблюдать только после 17 июля.

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