РИАМО - 13 июл. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что идея предоставить некурящим гражданам 10 дополнительных дней отпуска позволит стимулировать людей к отказу от курения, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам Нилова, эта идея уже выносилась на обсуждение депутатов. Однако тогда ее не поддержали.

«Была отрицательная позиция, в том числе правительства. Для реализации данной инициативы потребуется корректировка Трудового кодекса. Любые социально-трудовые отношения в нашей стране решаются после анализа на трехсторонней комиссии с участием работодателя, работника и правительства», — отметил Нилов.

Он подчеркнул, что этот принцип трипартизма является основополагающим и был принят еще 100 лет назад.

Также парламентарий отметил, что работник, который курит, тратит на это время в течение рабочего дня. Поэтому логично некурящим людям предоставлять дополнительные дни отпуска. Но при этом на плечи работодателя ложится дополнительная нагрузка, считает депутат.