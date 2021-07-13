РИАМО - 13 июл. Еще четыре водоема Московской области признали безопасными для купания. Они соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, сообщается на официальном сайте регионального Роспотребнадзора.

Теперь купаться можно на пляже на суворовских прудах в городском округе Фрязино, в пруду в зоне отдыха «Горчухино» в Наро-Фоминске. А также еще в двух местах в Талдомском городском округе: на озере на проезде Строителей и в пруду в районе земельного участка №62 по улице Первомайская в рабочем поселке Запрудня.

Теперь в Подмосковье доступна 31 зона для купания.

Кроме того, Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области провел исследования качества воды в установленных зонах рекреации.

Из 109 проб воды водоемов по санитарно-химическим показателям 29 не соответствовали гигиеническим нормативам. Это объекты в городском округе Подольск – река Пахра в районе городского парка и Березовского проезда, водоем «Южный» и Лаговский пруд, а также водоем «Западный» в Электростали, Каменский и Черноголовский пруды в Богородском.

Среди 119 проб воды по санитарно-микробиологическим показателям не соответствовали 20. Нарушение гигиенических нормативов выявили в городском округе Подольск на реке Пахра (район городского парка, городской больницы, Березовского проезда), водоеме Южный, Лаговском пруду и реке Петрица.

Те же несоответствия зафиксировали в пробах Каменского и Черноголовского пруда Богородского городского округа и водоема Западный в Электростали.

Паразитологическую проверку прошли все исследованные водоемы.