РИАМО - 13 июл. Лучше всего в сильную жару питаться продуктами, которые содержат антиоксиданты для укрепления организма, и также пить структурированную воду, а кофе и жирная пища могут вызвать плохое самочувствие, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

«В жару хорошо подойдут продукты, богатые соком и влагой. Это овощи, фрукты, ягоды, зелень. В них также содержатся антиоксиданты. Потому что солнце, помимо того, что приносит дискомфорт, еще способно разрушать определенные клетки и приводить к ряду заболеваний», — сказала Елена Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, в день нужно съедать 0,5 кг овощей и фруктов. Так как в них содержится структурированная вода, то организм сэкономит ресурсы.

Из мяса диетолог советует выбрать птицу и рыбу, как наименее жирные. Тяжелое жирное мясо копытных животных будет долго перевариваться и согреет организм, когда он и так перегрет от погоды.

«Если рыба жирная, то это еще и омега-3 жирные кислоты, которые входят в состав клеточных мембран, солнце как раз повреждает их. Поэтому это тоже поможет противостоять агрессивному влиянию солнца. Речная рыба — это полноценный белок, который легко усваивается, как и яйца», — отметила специалист.

В качестве легко усваиваемых белков подойдут яйца, творог и нежирный сыр. Диетолог советует есть белки утром до жары и вечером, когда она ослабевает.

Овощи не обязательно есть в свежем виде. Их можно готовить на пару, тушить, делать смузи. Также эксперт рекомендует пить много жидкости. Морсы и компоты из сухофруктов полезные и хорошо устраняют жажду. Предпочтительнее всего остается вода.

Соломатина подчеркнула, что любителям кофе в жару надо быть осторожнее, потому что он обезвоживает организм. После кофе в такую погоду обязательно нужно пить другую жидкость. Эксперт напомнила, что кофе препятствует нормальному пищеварению и им лучше не запивать еду.

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