РИАМО - 13 июл. Сотрудники полиции Северного округа столицы спасли мужчину от необдуманного поступка, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Очевидцы сообщили о том, что на Ангарской улице в окне 11 этажа жилого дома стоит мужчина с ножом и угрожает покончить с собой.

На место ЧП прибыли полицейские, которые после переговоров смогли убедить мужчину бросить нож, успокоиться и вернуться в квартиру с подоконника.

Прибывшие медики доставили мужчину в больницу для оказания помощи.