РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Новую площадку для занятий воздушно-силовой атлетикой установили на улице Энтузиастов в подмосковном Подольске, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Силами спортсменов Федерации воздушно-силовой атлетики Московской области при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации округа был собран мобильный комплекс на территории спорткомплекса «Залинейный» на улице Энтузиастов, 2В.

В ближайшее время состоятся открытие и запуск тренировок в рамках проекта «Прорыв к здоровью».