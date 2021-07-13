РИАМО - 13 июл. В Москве побит рекорд по жаре для 13 июля, который был зафиксирован в 1936 году, сообщается на сайте «Метеоновости».

Прежний рекорд был зафиксирован 85 лет назад и составил 32,4 градуса. Сегодняшняя температура составляет 32,7 градуса. По данным синоптиков, это не окончательное значение.

В эти дни температура в столице продолжает расти до 17, а иногда и 18 часов. Истинное значение нового рекорда будет известно вечером.

Жара в европейской части России усиливается, и пекло в Европейской России продержится всю неделю. В Москве во вторник и в среду в разгар дня воздух прогреется до 31-34 градусов.

Ранее в столице и области продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

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