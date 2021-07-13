РИАМО - 13 июл. Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Ленинском городском округе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло по адресу: пос. Развилка, дом 32, корпус 1. В 13:48 пожар ликвидировали.

На фотографии, опубликованной подмосковным главком МЧС, видно, что автомобиль загорелся в помещении гаража или автосервиса. В здании обрушилась крыша, также сгорело все внутри. Информации о пострадавших нет.

Для тушения привлекли 2 единицы техники 7 человек личного состава.