РИАМО - 13 июл. Сэкономленные при ремонте автодорог в подмосковном Реутове средства местные власти решили направить на благоустройство тротуаров, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«За последние пять лет мы отремонтировали более двух третей автодорог нашего города или 190 тысяч квадратных метров. Запланированный на 2021 год ремонт дорог уже завершен. А экономию средств мы направили на ремонт тротуаров и дополнительно улицы Южной от Юбилейного проспекта до Носовихинского шоссе – одной из самых загруженных улиц в городе», – сказал Каторов.

Он пояснил, что в 2021 году планируется дополнительно отремонтировать тротуары на проспекте Мира (более 2 тыс кв м.), на улице Гагарина (720 квадратных метров) и на улице Строителей (более 1,1 тыс кв м.).

Также большой отклик получил губернаторский проект «Народные тропы».

«Сделаем более 2 тысяч метров тропинок в этом году. Также за счет внебюджета завершим строительство продолжения улицы Октября с тротуарами, парковками, ливневкой и освещением протяженностью 750 метров с выходом на новый путепровод через железнодорожные пути», - пояснил глава города.

Объем финансирования этих проектов составит более 50 миллионов рублей.