РИАМО - 13 июл. В подмосковном Реутове составили список мест, где можно сделать отличные летние фотографии, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Лето 2021 года обещает быть таким же жарким и солнечным до сентября. Для того, что сохранить приятные и солнечные воспоминания о нынешнем лете, мы составили список мест в Реутове, где можно сделать красочные фотографии. Формируя список, мы ориентировались на локации, откуда в социальные сети загружается наибольшее количество профессиональных фотографий», - сказала начальник отдела культуры администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Парковые истории

Фабричный пруд - один из самых известных локаций в Реутове. Для жителей наукограда пруд давно стал излюбленным местом для прогулок, фотосессий, отдыха на пляже и занятий спортом, а также популярной площадкой для проведения концертов, показа фильмов, мастер-классов.

Фабричный пруд ведет свою историю еще с XVIII века. Карты того времени говорят о возникновении системы прудов при князе Маслове. При нем, вероятнее всего, к небольшому природному источнику воды добавились искусственные пруды. С тех пор Фабричный пруд имел различные очертания.

Сегодняшний Фабричный пруд окружен пышными деревьями разных пород, современными элементами архитектуры, комфортными зонами отдыха и спорта, а сам водоем украшен трехрядным фонтаном с разноцветной подсветкой и динамическим изменением высоты струй, причем главная из них достигает 20 м, она стала одной из самых высоких в Московской области.

Храмовые комплексы

Любителям современной архитектуры храмов стоит отправиться на улицу Победы или в Центральной городской парк. На улице Победы расположился храм Святой Троицы, первый камень которого заложили в 2008 году. При храме действуют воскресная школа, библейско-богословские курсы, группа милосердия, инструментальный и хоровой ансамбли. Еженедельно проводятся собеседования перед крещением и венчанием.

А на фоне современных дизайнерских форм многоквартирных домов и зеленого массива Центрального парка расположена церковь Казанской иконы Божией Матери. Ее строительство началось 21 июля 1996 года, такое решение власти города приняли из-за регистрации в 1990 году православной общины, которая совершала богослужения в квартире жилого дома.

Любителям шопинга и минимализма

Для оригинальной фотосессии можно использовать самые различные локации, даже торговые центры. На окраине Реутова по Носовихинскому шоссе расположен ТЦ «Реутов-парк», интерьер которого сделан в стиле минимализма. Молл торгового центра окрашен в белый цвет, красок прибавляют лишь современные деревянные лавочки и живые растения.

Для ценителей природы и насыщенных цветов

В сентябре 2016 года в парке напротив храма Казанской иконы Божией Матери высадили яблоневый сад. Сейчас в нем растет порядка 40 деревьев разных сортов – антоновка, уэлси, мантет, коробовка, богатырь, слава победителям. Последний имеет необычную расцветку бутонов – красную. В этом саду можно сделать самые необычные фотографии на фоне цветущих деревьев.

Тем, кто любит экстрим

Возможность сделать оригинальную фотографию на фоне взлетающих разноцветных вертолетов появилась в Реутове с 2016 года. Красочные фото можно сделать на парковке у дома №8 по улице Реутовских ополченцев.

Любителям дикой природы

На севере Реутова в микрорайоне 6А вдоль реки Серебрянки разрослась дикая облепиха. Здесь словно природа выиграла в битве с цивилизацией. Территорию захватил также сибирский бамбук. Но в скором времени здесь можно будет сделать фотографии и на фоне ландшафтного парка. Территорию между МКАД и многоквартирными домами на улице Реутовских ополченцев благоустроят в 2022-2023 гг.