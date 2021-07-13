РИАМО - 13 июл. Бригады РЖД завершили работы по ремонту контактной сети на станциях Подольск и Красный строитель, сообщает пресс-служба ЦППК.

Движение на D2 и Курском направлении восстановлено и осуществляется в обе стороны со всеми остановками.

Для ввода в график к вечернему часу пик были внесены масштабные корректировки в расписание на всем диаметре. Пассажиров призвали следить за объявлениями.

Днем во вторник на Курском направлении МЖД и МЦД-2 произошел сбой. Бригады РЖД оперативно приступили к ремонту контактной сети на станциях Подольск и Красный строитель. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.