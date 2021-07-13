РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июл. Почти 4 часа потребовалось пожарным, чтобы потушить пожар в нежилом здании в подмосковном Красногорске во вторник ночью, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Во вторник в 01:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Светлой в микрорайоне Опалиха Красногорска.

В 04:53 пожарные ликвидировали последствия пожара.

Привлекаемые силы и средства: 5 единиц техники и 19 человек.