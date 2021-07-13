РИАМО - 13 июл. Член Европейского общества кардиологов, врач-терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, что заболевания сердечно-сосудистой системы не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, за исключением ряда случаев, сообщает Nation News.

«Чем более серьезная болезнь, тем более необходима прививка. При тяжелых болезнях повышается риск фатальных исходов при коронавирусе. Если не считать реабилитацию после инфаркта и инсульта, в остальных случаях нужно сделать прививку», — заявил кардиолог.

По его словам, необходимо прививаться и пожилым гражданам. В том числе и тем, кто пытается соблюдать режим самоизоляции.

«Пожилые люди говорят, что не выходят из дома, а значит им не нужна прививка. Но вечно сидеть дома невозможно. Вы пойдете в клинику и подхватите Covid-19. Поэтому стоит понять простую истину, что прививаться нужно всем», — отметил Ашихмин.

Он добавил, что есть очень тяжелые пациенты, но, как правило, их ведет личный доктор. Таким гражданам специалист рекомендовал прежде всего проконсультироваться с лечащим врачам.

«В целом, чем тяжелее ситуация, тем больше плюсов в пользу прививки. Прививка хорошо сочетается со всеми кардиологическими препаратами. Побочные эффекты быстро проходят. В плане режима ничего не нужно менять», — резюмировал врач.

В настоящее время в России привились от коронавируса свыше 28,6 млн человек, но темпы вакцинации в субъектах страны разные.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подтвердили вероятность заражения сразу двумя разными штаммами коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

13 ИЮЛЯ

- Вакцинацию от Covid‑19 в РФ призвали сделать обязательной на государственном уровне. Ранее ФНРП обратилась к работодателям для того, чтобы те усилили организацию вакцинации от коронавируса. ​

- В Роспотребнадзоре заявили о возможности заражения двумя штаммами Covid‑19 одновременно. Заражение сразу несколькими мутациями Covid-19 может привести к тяжелому протеканию болезни.

- Специалисты напомнили о необходимости соблюдать интервал между прививками. Это касается и вакцинации от других инфекционных заболеваний.

- В ВОЗ порекомендовали не смешивать разные вакцины от Covid‑19. Речь идет о ревакцинации, когда граждане ставят третью прививку от коронавируса другим препаратом.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 24 702 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 550 больных. В Москве - 4 991.

- Первые пункты вакцинации для иностранных таксистов и курьеров открыли в Подмосковье. Прививка будет проводиться однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

- 11% россиян без прививки от Covid‑19 столкнулись с отказами в приеме на работу. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

- Московские больницы оборудовали стационары интенсивного наблюдения для больных Covid‑19. Такие меры помогут врачам выявить развитие осложнений и возможное ухудшение состояния на ранних стадиях.