Знойным летним вечером хочется присесть на подоконник и прочесть интересную историю любви. В подборке РИАМО и сети книжных магазинов «Читай-город» — любовные романы о хакерах, танцовщице, владельце плавучего книжного магазина и девушке, которая видит призраков.

Мюриель Барбери «Только роза»

Роза приезжает в Японию по просьбе умершего отца, которого она никогда не видела. Проделав огромный путь, девушка очутилась в Киото, и каждый день она открывает для себя другую культуру, дворцы и храмы древнего города, а вместе с тем узнает новую себя. В ходе путешествия ей открывается главное чудо жизни — любовь. Этот роман — о необычной женщине и о стране, познать которую дано далеко не каждому.

Саморазвитие, правильное питание и секреты успеха: 10 полезных книг от российских блогеров>>

Адам Сильвера «В конце они оба умрут»

Однажды Матео Торресу и Руфусу Эметерио звонят сотрудники «Отдела Смерти», чтобы сообщить, что мужчинам осталось жить не более суток. Матео и Руфус не знакомы, но с помощью приложения «Последний друг» встречаются, чтобы максимально ярко прожить оставшиеся часы. Эта книга напоминает, что без смерти нет жизни, без потери нет любви, и даже за один день можно полностью изменить свой мир.

Финансовая грамотность у детей: как подружить ребенка с деньгами с помощью книг>>

Марк Леви «Ночь, с которой все началось»

Приключенческий роман «Ночь, с которой все началось» — первая книга цикла «Девять». Герои романа — девять хакеров, которые не знают друг друга в лицо, но остаются верными друзьями. Они никогда не встречались вживую до той самой ночи — ночи, с которой все началось.

В романе Марка Леви — битва добра со злом, раскрытие тайн, гонки по улицам Осло, Парижа, Мадрида, Тель-Авива, Лондона и Стамбула. «Ночь, с которой все началось» критики сравнивают с бондианой, «Девушкой с татуировкой дракона» и трилогией о друзьях Оушена.

Что почитать в отпуске летом: 12 идеальных книг для путешествия>>

Орели Валонь «Наши очаровательные невестки»

Рассказанная в романе история начинается в канун Рождества. Трое взрослых сыновей со своими возлюбленными приезжают в родительский дом. Мать семейства старается сделать праздник веселым и легким, но с самого начала все идет из рук вон плохо.

«Наши очаровательные невестки» — новая книга одной из самых популярных романисток Франции Орели Валонь. Это легкое и остроумное произведение о запутанных отношениях между родителями, тремя взрослыми сыновьями и постоянно сменяющими друг друга невестками. У книги рекордные тиражи, и благодаря роману Валонь вошла в пятерку самых читаемых французских авторов.

ЗОЖ и не только: 20 книг о том, как сделать жизнь комфортнее>>

Франсуаза Бурден «Обещание океана»

Главная героина романа — Маэ — берет на себя управление рыбной компанией, завоевывает авторитет моряков, но работа забирает у нее все силы и все свободное время. В личной жизни девушки ничего не происходит, поскольку в прошлом мужчины доставляли ей слишком много проблем. Чтобы раскрыть свое сердце новому, Маэ нужно научиться доверять людям. Но это не так просто, когда грозовой тучей над ней нависает очередная тайна.

Десять книг про сильных женщин и борьбу против предубеждений>>

Аньес Мартен-Люган «Однажды я станцую для тебя»

Ортанс, талантливая танцовщица, разрывается между балетной школой, где преподает, и сложными отношениями с женатым мужчиной. Собственная жизнь настолько увлекает Ортанс, что она вовсе не задумывается о будущем. Но однажды девушка получает травму и переезжает на время лечения в родительский дом в Провансе. Там Ортанс наконец задумывается о том, не похожа ли ее жизнь на самообман.

Что бы такое приготовить: 10 книг с рецептами от фуд‑блогеров>>

Мег Уэйт Клинтон «Прекрасные изгнанники»

Главные герои романа — Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн. Дружба известного писателя и молодой талантливой журналистки сложилась из бесчисленных писем, разговоров и семейных обедов. Их отношения перерастают в бурную любовную интригу, когда они вместе отправляются в Мадрид освещать гражданскую войну в Испании.

В их любви есть все: дружба, соперничество, потребность в независимости, интеллектуальные споры. «Прекрасные изгнанники» — роман о любви и соперничестве, о невероятном влечении к славе, а также об опередившей свое время женщине, отстаивающей себя заново на обломках любви.

Популярные пособия по английскому языку: топ‑5 самых покупаемых книг>>

Эндрю Шон Грир «Лишь»

Накануне своего пятидесятилетия Артур Лишь, писатель-неудачник, получает приглашение на свадьбу бывшего, которого все еще не разлюбил. Артуру неловко принимать приглашение, но и отсиживаться дома для него равносильно поражению. Поэтому он собирает накопившиеся приглашения на самые сомнительные литературные мероприятия и отправляется в кругосветное путешествие.

Детские книги на все времена: топ‑10 для домашней библиотеки>>

Нина Георге «Лавандовая комната»

Главный герой произведения — владелец плавучего книжного магазина у набережной Сены Жан Эгаре. Мужчина убежден, что от болезненных чувств и эмоций, описания которым нет в медицинской энциклопедии, излечит только правильно подобранная книга.

Но, кажется, единственный человек, который не подчиняется этой теории, — сам Жан. Больше двадцати лет он безуспешно пытался убежать от мучительных воспоминаний прошлого. Его жизнь изменит путешествие навстречу воспоминаниям и надежде на новое начало, когда неожиданное стечение обстоятельств заставит Жана отправиться в Прованс.

10 увлекательных книг для чтения в дороге: сборники, байопики и детективы>>

Эли Макнамара «Маленький цветочный магазин у моря»

Поппи совершенно не сентиментальна, ей чужда романтика и она ненавидит цветы. Однажды она получает в наследство цветочный магазинчик в маленьком портовом городе. Девушка решает продать магазин, но когда приезжает в город и видит его вживую, отказывается от этого плана. Местные жители уверяют Поппи, что букеты, купленные в удивительном магазине, исполняют желания. Сначала девушка не верит этим рассказам, но затем в ее жизни начинают происходить поразительные и необъяснимые вещи.

Как создать райский уголок за городом: 10 книг об обустройстве дачи мечты>>

Карен Уайт «Возвращение на Трэдд-стрит»

Мелани беременна, но в отношениях с возлюбленным все далеко не гладко. Ее выматывает работа, вдобавок она видит призраков. А перспектива стать матерью и радикально поменять жизнь и вовсе пугает девушку. Последней каплей становится плач, который Мелани начинает слышать по ночам. Вскоре после его появления в фундаменте дома, который достался девушке по наследству, находят чей-то прах. Последствия удивительной истории, начавшейся в XIX веке, героиня ощутит спустя столетия.

Книга в подарок: чем порадовать карьериста и романтика>>