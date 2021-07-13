РИАМО - 13 июл. Работы по благоустройству Ясного пруда в столичном районе Южное Медведково находятся на завершающей стадии, скоро водоем и его территория откроются для москвичей, сообщил начальник отдела проектов гидротехнических сооружений ГУП «Мосводосток» Петр Громов.

«Пруд не держал воду, береговая полоса была в аварийном состоянии. Мы очистили ложе пруда от иловых отложений. Углубили пруд, теперь его глубина составляет 3 метра, также провели работы по укреплению берегов», — сказал Громов журналистам.

Все работы заняли у сотрудников «Мосводостока» полгода. Специалисты проложили пешеходные дорожки вдоль пруда. Также для жителей организовали выход к воде в виде смотровой площадки. Специалисты также высадили в пруду растительность, чтобы нормализовать экосистему водоема.

«Сделали порядка 100 метров биоплаты с высадкой растительности. Это декоративные кувшинки, камыш, тростник, цессания широкая», — уточнил Громов.

Представитель «Мосводостока» сообщил, что местные жители сами подходили к рабочим и просили их высадить определенные виды растений.

«Мы напрямую работали с местными органами самоуправления, проводили встречи с представителями управы. <...> Мы слышали пожелания жителей и учли их все. Например, не проводили вырубку деревьев, лишь пересадили несколько кустарников», — подчеркнул Громов.

Он добавил, что водная растительность, высаженная в пруду, станет местом для нереста рыбы и гнездования водоплавающих птиц. Территория пруда станет доступна для прогулок уже в ближайшие дни.