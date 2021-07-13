РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Сотрудники подразделения уголовного розыска и отдела ГИБДД ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России и УМВД России по городскому округу Подольск задержали подозреваемых в краже дизельного топлива в особо крупном размере, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Преступление выявлено благодаря информации, поступившей от представителей службы безопасности нефтяной компании. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими на территории поселка МИС было обнаружено незаконное подключение к нефтепродуктопроводу.

«Установлено, что топливо по проложенной под землей трубе поступало на прилегающий участок, где хранилось в цистерне. При попытке вывезти на грузовике очередную партию горючего полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали троих подозреваемых – ранее судимого водителя и двоих мужчин, которые, по их словам, охраняли территорию», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе осмотра на огороженном участке полицейские обнаружили контейнер с цистерной, оборудование для перекачивания топлива и автомобиль с емкостями, в которых похищенное отправлялось для последующей продажи. По имеющейся информации, в течение двух недель из продуктопровода незаконно откачали 75 т дизельного топлива на сумму более 3,5 млн рублей.

Следователем следственного управления УМВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемых заключили под стражу.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности», – добавила Волк.