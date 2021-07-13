РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июл. Власти подмосковного Подольска усилят контроль за оснащением 3 строящихся школ и завершением работ на объектах, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации округа.

В комитете прошло совещание по вопросам приемки технологического оборудования в строящиеся школы на Армейском проезде, Флотском проезде и Бородинском бульваре. В ходе совещания были определены ответственные за приемку оборудования.

Председатель комитета Сергей Цаплинский поручил подготовить графики поставок технологического оборудования, выработать процедуры по организации приемки, а также распорядился усилить контроль над процедурами по оснащению и завершению строительства общеобразовательных школ в срок.