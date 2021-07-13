РИАМО - 13 июл. Подмосковные СНТ, которые не попали в программу «Социальная газификация», смогут войти в программу в ближайшие несколько лет, сообщил во вторник генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«В рамках общей задачи, которую поставил президент (РФ Владимир Путин – ред.) перед всей страной, до конца 2030 года газификация страны должна быть завершена. Думаю, что к вопросу газификации садовых товариществ, которые не попадают в «Социальную газификацию», мы вернемся в 2023, 2024, 2025 годах», - сказал Баранов.

По его словам, одной из следующих задач программы также станет газификация малых населенных пунктов, которые в данный момент не попали в список «Социальной газификации».

Программа социальной газификации была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках программы подводка газа до границ домохозяйств в населенных пунктах, где проведен магистральный газопровод, бесплатна для жителей. Им необходимо оплатить только проведение газа на своих участках.

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