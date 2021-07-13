РИАМО - 13 июл. В Домодедове, Дмитровском, Одинцовском, Рузском, Сергиево-Посадском, Истре и Раменском городских округах максимальный спрос на программу «Социальная газификация», сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Подключения населенных пунктов по социальной газификации в этих округах выполнят до конца 2022 года.

«Хотел бы в большей степени остановиться на семи городских округах. Это те округа, которые в рамках «Социальной газификации» попали в так называемую «красную» зону. То есть это те округа, где больше всего <…> жителей попадают в «Социальную газификацию» и где по результатам общения с жителями спрос на газификацию максимальный», - сказал Баранов.

По его словам, в течение июля-августа в этих городских округах откроют стационарные офисы «Социальной газификации». Первый уже начал работу в Раменском. Его посетители могут получить 12 услуг, в том числе связанные с получением льгот.

«Мы стартовали. Уже почти в 100 населенных пунктах мы начали сбор исходно-разрешительной документации. В 32 населенных пунктах начали строительно-монтажные работы (по программе «Социальная газификация» - ред.)», - добавил Баранов.

По его словам, до конца 2021 года в Подмосковье выполнят газификацию 1112 населенных пунктов. Это почти 30% от плана до конца 2022 года. В этом году газ придет почти к 80 тысячам жителей региона.

Как провести газ в Подмосковье по программе социальной газификации>>