РИАМО - 13 июл. Движение поездов в сторону области возобновили на первом главном пути Курского направления Московской железной дороги и МЦД-2 после технического сбоя, сообщает пресс-служба МЖД.

Электрички едут по маршруту с соблюдением всех остановок.

Сотрудники Московской железной дороги принимают все необходимые меры для того, чтобы вернуть составы в график.

Днем во вторник на Курском направленим МЖД и МЦД-2 произошел сбой. Бригады РЖД приступили к ремонту контактной сети на станциях Подольск и Красный строитель. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.