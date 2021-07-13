Середина июля в Москве и Подмосковье отметилась аномальной жарой: столбики термометров стабильно держатся выше 30 градусов, а осадков так мало, что месяц может оказаться одним из самых засушливых за последние 55 лет. Когда в столичный регион придет долгожданное похолодание, пройдут ли над Московским регионом дожди и как долго жители Москвы и области будут находиться под палящим солнцем, РИАМО рассказали синоптики.

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Раскаленная столица

Неделю с 12 по 18 июля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал «опасно жаркой»: сегодня в Москве и Подмосковье порой бывает даже теплее, чем на курортах юга России. По данным синоптиков, до конца текущей недели в столичном регионе температура в дневные часы будет превышать отметку в 30 градусов. А уже с 14 июля над столичным регионом начнут формироваться очаги кучево-дождевой облачности.

«Они [очаги] станут причиной локальных гроз, по большей части сухих. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Но все эти факторы в целом существенно на температуру не повлияют: она будет понижаться очень и очень плавно», — отметил в беседе с РИАМО метеоролог погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам Леуса, 14 июля в столице ожидается 32-34 градуса тепла, по области — 30-35 градусов. При этом 15 и 16 июля Москву могут ждать температурные рекорды. Ранее рекордную жару 15 июля зафиксировали в 1951 году — тогда воздух прогрелся до 33,2 градуса. А 16 июля жарче всего было в 2010 году, когда температура достигла отметки в 33,6 градуса тепла.

Но к воскресенью станет немного прохладнее. В Москве столбики термометров покажут 29-31 градус тепла, а в области — 27-32 градуса.

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Курс на похолодание

По прогнозу портала Gismeteo, в ближайшие 30 дней Московский регион в целом ждет пасмурная погода за исключением всего трех по-настоящему ясных дней. При этом, начиная с третьей декады июля, аномальная жара в Москве и Подмосковье может пойти на спад.

Самыми холодными будут ночи на 23-24 июля и 11 августа, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 15 градусов тепла. Самая низкая дневная температура — 21 градус — также ожидается 11 августа.

Самыми теплыми днями, по данным Gismeteo, будут 14 и 17 июля, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 32 градусов. А самые теплые ночи ожидаются 15 и 17 июля, когда термометры покажут плюс 23 градуса.

По предварительным данным, в конце июля и начале августа найдется место и дождям. Ожидается, что в ближайшие 30 дней осадки выпадут в 18 из них, причем шесть дней дожди будут особенно сильными. А 14-18, 20 и 22 июля синоптики прогнозируют грозы в Москве и Подмосковье.

Большую часть из ближайших 30 дней в столичном регионе, по предварительным данным, будет либо пасмурная погода, либо переменная облачность. По-настоящему ясными, по прогнозам синоптиков, будут всего три дня — с 31 июля по 2 августа. Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев июльской погоды.

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Уникальный случай

Пока перспективы похолодания маячат где-то вдалеке, специалисты советуют жителям столичного региона соблюдать осторожность, находясь на улице: температура там превышает норму на 5-7 градусов.

При этом в Московской области ночью и утром могут формироваться условия для ухудшения экологической обстановки — в приземном слое атмосферы могут накапливаться вредные примеси. Кроме того, по словам Романа Вильфанда, из-за жаркой и засушливой погоды в Подмосковье индекс ультрафиолетового излучения поднимается на опасный уровень: до 5,5 единиц при безопасном показателе в две единицы.

По данным центра погоды «Фобос», в целом атмосферный блокинг, который над столицей и областью устроил антициклон, продлится две недели. Этот случай смело можно считать уникальным: такие циклоны-долгожители по статистике встречаются лишь в одном проценте случаев.

Как отмечают в «Фобосе», согласно долгосрочным прогнозам, в последней декаде текущего месяца вероятность осадков возрастет, но дожди ожидаются кратковременные и мозаичные — выпадет около 50% от положенной нормы, или примерно 15-20 миллиметров осадков. А значит июль 2021 года может войти в историю как один из самых засушливых за последние 55 лет или ворваться в пятерку или даже тройку рекордсменов за всю историю наблюдений.

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