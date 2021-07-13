РИАМО - 13 июл. Климатические изменения приводят к увеличению числа пожаров и различных опасных явлений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Климатические изменения ведут к увеличению вероятности опасных явлений. Энергия внешних слоев атмосферы увеличивается», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что возникает дефицит водных ресурсов, начинаются сильные перепады температуры, растет число смертей.

Ранее Вильфанд сообщил, что лето 2021 года может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений в России.