РИАМО - 13 июл. Аномальная жара, установившаяся в столице, продержится еще неделю, но на выходных прогнозируют грозы и дожди, сообщается на сайте «Метеовести».

Столбики термометра в ближайшие дни ночами будут держаться на уровне плюс 16-21 градуса, а днем воздух будет прогреваться до плюс 30-35 градусов.

«Тем не менее, крышку этого парникового котла все-таки сорвет в следующие выходные, когда, наконец-то, прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы (отдельные внутримассовые кучево-дождевые облака во второй половине недели – не в счет), что немного освежит воздух к воскресенью до плюс 25-30 градусов», – говорится в сообщении.

Атмосферный блокинг в общей сложности продлится 2 недели. Такие антициклоны-долгожители встречаются по статистике всего лишь в 1% случаев.

В последней декаде июля вероятность осадков возрастет. Однако осадки будут кратковременные и мозаичные. Прогнозируют выпадение около 50% от положенной нормы, или примерно 15-20 мм осадков.

Не исключено, что июль текущего года войдет в историю метеонаблюдений как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов.