РИАМО - 13 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал закон о предоставлении земельных участков для врачей для строительства дома, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Законом определены специальности и городские округа, в которых врачи государственных учреждений Московской области, стаж которых не менее 3 лет, могут получить участок для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что закон разработан Минмособлимуществом для того, чтобы поощрить и удержать высококвалифицированные кадры областного здравоохранения, а также помочь им решить жилищный вопрос.

«Это еще одна льгота для врачей», - отметила Адигамова.

Размеры земельного участка - в среднем 10-15 соток. Он будет предоставлен в безвозмездное пользование. Если в течение 6 лет на участке появится объект капстроительства, пользователи смогут получить землю в собственность.

После регистрации дома у них появляются некоторые преимущества. Например, налоговый вычет в 50 кв. м, а если собственник относится к льготным категориям граждан и имеет несколько объектов недвижимости одного вида, то он полностью освобождается от уплаты налога на один объект каждого вида. Это может быть квартира или комната, жилой дом, гараж или машино-место, а также хозяйственное строение до 50 «квадратов», расположенное на участке для ведения садоводства, ЛПХ или ИЖС.

Со списком 36 специальностей врачей, а также городских округов, где будут предоставляться земельные участки, можно ознакомиться на mosreg.ru - документы/нормотворчество/законы (№144/2021).